В Московской области горит производственный склад

Производственный склад площадью три тысячи квадратных метров горит в Московской области. Об этом сообщает портал 112 в Telegram-канале.

Отмечается, что огонь охватил склад в Раменском, в поселке Родники. В настоящее время экстренные службы работают на месте.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в жилом доме в Нагорном районе Москвы. В огне оказались заблокированы люди. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали 11 человек, в их числе ребенок. По данным Life.ru, в двухкомнатной квартире хранили пиротехнику, она сдетонировала и вызвала пожар. Огонь уничтожил всю квартиру, где располагался очаг возгорания.

Накануне пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «ТераБит» в Красногорске. Из горящего здания эвакуировали порядка 340 человек. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения потушили продолжавшийся две недели пожар.