Движение поездов на станции под Красноярском полностью восстановили после ЧП

Движение поездов на станции Стайный в Красноярском крае, прерванное из-за схода вагонов, возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).

«11 июля в 14:43 московского времени полностью восстановлено движение поездов на станции Стайный Красноярской железной дороги, прерванное ранее из-за схода вагонов с углем», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работах было задействовано более 200 специалистов, три восстановительных поезда и другая спецтехника. В КрасЖД извинились за доставленные неудобства.

До этого сообщалось, что поезда, которые были задержаны в результате случившегося, вышли на основной маршрут.

11 июля в Красноярском крае на станции Стайный произошел сход 15 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет. По данным железнодорожного ведомства, в результате аварии не было зафиксировано пострадавших среди работников железной дороги и других людей. Также отсутствует угроза экологической безопасности.

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