Задержанные в Красноярском крае поезда вышли на основной маршрут

Поезда, которые были задержаны на Красноярской железной дороге (КрасЖД) после схода с рельсов вагонов с углем, вышли на основной маршрут. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) в Telegram-канале.

«Поезда, задержанные на Красноярской железной дороге, вышли на основной маршрут. 5 поездов проследовали измененным маршрутом в обход участка Иланская - Решоты и вышли на свой основной маршрут по станциям Уяр и Тайшет: №9 Владивосток - Москва, №69 Чита - Москва, №270 Адлер - Чита, №2 Москва - Владивосток, №269 Чита - Адлер», — говорится в сообщении.

В случае задержки поезда на срок более четырех часов, пассажиров обеспечат питанием, отметили в ФПК. Также специалистами принимаются меры для скорейшего восстановления движения и по соседнему пути.

11 июля в Красноярском крае на станции Стайный произошел сход 15 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет. По данным железнодорожного ведомства, в результате аварии не было зафиксировано пострадавших среди работников железной дороги и других людей. Также отсутствует угроза экологической безопасности.

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