МЧС показало фото с места смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе

МЧС: в Кузбассе на трассе столкнулись лоб в лоб грузовик и рейсовый автобус

В Кемеровской области не смогли спасти одного человека после лобового столкновения грузовика с рейсовым автобусом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

ДТП произошло 30 июня в районе населенного пункта Раевка Мариинского муниципального округа. На месте аварии от МЧС работали четыре спасателя и одна единица техники, а также бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Также известно о 10 пострадавших, их госпитализировали. Причины аварии устанавливаются.

На фото, опубликованном МЧС, можно увидеть автобус. Он получил значительные повреждения во время столкновения с грузовиком: полностью разбиты боковые стекла, поврежденное лобовое стекло. Удар был такой силы, что транспортное средство съехало с дороги в поле.

В этот же день серьезная авария произошла на 60 километре МКАД, где столкнулись три автомобиля. Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии. У них диагностировали переломы, рваные раны и ушибы. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из искореженного транспорта. На данном участке МКАД перекрыли четыре из пяти полос для движения.

Ранее 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом.