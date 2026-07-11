В Крыму из-за аварийных работ ограничили подачу воды

Подача воды ограничена в Крыму из-за аварии на сетях

Подача воды ограничена в некоторых городах Крыма в связи с проведением аварийных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма» в Telegram-канале.

«11 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в публикации.

Работы на сетях «Крымэнерго» затронут жителей некоторых улиц Симферополя, Феодосии, Евпатории, Армянска, Красноперекопска, Кечи, Джанкоя и других населенных пунктов Крыма.

Утром стало известно, что без электроснабжения на севере Крыма остаются три города и четыре района, энергетики работают над устранением аварий.

По данным коммунальной службы, нет электричества в городах Джанкой, Красноперекопск и городском округе Армянск. Также подача электроэнергии отсутствует в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Ранее в Крыму возобновили продажу топлива на 99 заправках.