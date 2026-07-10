Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Град и торнадо стали предвестниками надвигающихся на Москву грозовых ливней

Baza: идущий на Москву циклон вызвал град в Туле и торнадо под Калугой
Соцсети

На Москву надвигаются мощные ливни: в Туле уже выпал крупный град, а под Калугой очевидцы заметили в небе воронку торнадо, передает Telegram-канал Baza. Прогноз о сильных грозах в столице подтвердил каналу ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степаненко.

Причиной надвигающейся непогоды стал циклон «Бернадетт», поясняет Baza. В Тульской и Калужской областях объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой, сильным дождем и порывами ветра до 25 м/с. Синоптики заявили каналу, что в ближайшие сутки стихия доберется до Подмосковья и южных окраин столицы, но образование смерчей в Московском регионе маловероятно.

Степаненко добавил, что в субботу и воскресенье грозы и ливни продолжатся, но в более щадящем виде, возможны локальный град и умеренные шквалы. По его прогнозу, в субботу наиболее неблагоприятная погода ожидается в центре и на западе Московской области, а в воскресенье — на севере региона.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова накануне предупреждала москвичей, что существенного улучшения погодных условий стоит ожидать только во второй половине июля.

Ранее стало известно, какой будет погода в Москве в эти выходные.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!