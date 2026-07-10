Град и торнадо стали предвестниками надвигающихся на Москву грозовых ливней

Baza: идущий на Москву циклон вызвал град в Туле и торнадо под Калугой

На Москву надвигаются мощные ливни: в Туле уже выпал крупный град, а под Калугой очевидцы заметили в небе воронку торнадо, передает Telegram-канал Baza. Прогноз о сильных грозах в столице подтвердил каналу ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степаненко.

Причиной надвигающейся непогоды стал циклон «Бернадетт», поясняет Baza. В Тульской и Калужской областях объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой, сильным дождем и порывами ветра до 25 м/с. Синоптики заявили каналу, что в ближайшие сутки стихия доберется до Подмосковья и южных окраин столицы, но образование смерчей в Московском регионе маловероятно.

Степаненко добавил, что в субботу и воскресенье грозы и ливни продолжатся, но в более щадящем виде, возможны локальный град и умеренные шквалы. По его прогнозу, в субботу наиболее неблагоприятная погода ожидается в центре и на западе Московской области, а в воскресенье — на севере региона.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова накануне предупреждала москвичей, что существенного улучшения погодных условий стоит ожидать только во второй половине июля.

Ранее стало известно, какой будет погода в Москве в эти выходные.