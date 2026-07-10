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Общество

В Рязанской области пронесся мощный смерч

В Рязанской области мощный смерч повалил лес на базе отдыха в Дубровичах
Telegram-канал «Рязань в Telegram»

Над Рязанской областью пронесся мощный смерч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, сильнее всего стихия ударила по базе отдыха в Дубровичах. У воды ураган повалил десятки деревьев, накрыв пляж и дом отдыха. В тот момент на месте находились несколько десятков семей, но никто не пострадал.

Утром 10 июля жители одной из деревень в Башкирии остались без света из-за мощного смерча в Учалинском районе. Смерч сорвал кровлю с нескольких домов, а также оборвал линию электропередачи.

9 июля корпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. В тот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что условий для формирования смерча в Москве на 10 июля не прогнозируется. Специалист пояснила, что смерчи образуются, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт.

Ранее жители Санкт-Петербурга стали свидетелями смерча.

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