Пожар на нефтебазе в Твери ликвидировали спустя два дня

Пожар на тверской нефтебазе, начавшийся 9 июля, к настоящему времени полностью потушен. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» загорелся вследствие атаки беспилотников.

Королев написал, что двое суток напряженной, опасной работы завершились положительным результатом, опасности больше нет. По его словам, несмотря на то, что пожар позади, власти не теряют бдительности, контроль за ситуацией на нефтебазе продолжается.

До этого сообщалось, что в хуторе Вязники Ставропольского края после удара БПЛА загорелся промышленный объект. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. В целях безопасности было принято решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы.

Ранее сообщалось, что над регионами РФ ночью сбили почти 180 беспилотников.