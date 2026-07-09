В Тверской области после атаки ВСУ произошло возгорание резервуара нефтебазы

Один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» загорелся в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тверской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев в канале в «Максе».

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Работаю на месте», — сообщил глава региона.

По его словам, на месте происшествия развернут штаб. Возгорание локализовано с помощью сил пожарных МЧС, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

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