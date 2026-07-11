В России назвали две причины, почему McDonald's не вернется

Глава «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald's не вернется из-за геополитики

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не вернется в Россию по двум причинам. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

По его словам, американский бренд не вернется из-за значительных геополитических изменений и переориентации российского потребителя. Пароев отметил, что пришедшему на смену McDonald's отечественному бренду удалось завоевать доверие покупателей и укрепить свои позиции бренда.

Пароев подчеркнул, что ни у кого не осталось сомнений, что «мы здесь надолго».

Компания McDonald's объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания продала российский бизнес предпринимателю Александру Говору, сеть была переименована во «Вкусно — и точка». При этом стороны договорились, что американская корпорация сможет выкупить свои активы обратно «на рыночных условиях» в течение 15 лет.

Ранее Путин заявил, что к перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью.