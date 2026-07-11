Кабардино-Балкарию атакуют беспилотники

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Кабардино-Балкарской Республики. Об этом в «Макс» сообщил глава региона Казбек Коков.

Сообщение было опубликовано в 04:53 мск.

Коков отметил, что возможно замедление работы мобильного интернета.

По информации Минобороны в ночь на 11 июля над территорией России были уничтожены 178 украинских беспилотников. БПЛА были поражены над Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Кубанью и Крымом.

В Таганрогском заливе беспилотники атаковали четыре судна различного назначения, среди которых был танкер, перевозивший метанол. Матрос технического судна получил ранения, несовместимые с жизнью. Суда получили незначительные повреждения. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, угрозы утечки перевозимого вещества нет.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.