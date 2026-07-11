В Чечне объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Чеченской Республики. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 июля на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили два дрона. На месте падения работают экстренные службы.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Новороссийские повторно объявили режим опасности беспилотников.