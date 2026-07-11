В Новороссийские повторно объявили режим опасности беспилотников

Режим беспилотной опасности повторно введен в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», — написал он 04:51 по московскому времени.

Спустя 34 минуты, в 05:25 по московскому времени, в городе отменили режим беспилотной опасности.

До этого на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили два дрона. На месте падения работают экстренные службы.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.