Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО сбили два дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, на месте крушения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне атаки беспилотников на Москву, в Ярославле закрыли выезд в сторону столицы. По словам губернатора региона Михаила Евраева, движение транспорта перекрыто в целях обеспечения безопасности.

Также чиновник призвал граждан воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолётного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.