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Общество

Стивен Сигал оценил Путина как мирового лидера

Актер Стивен Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером современности
Михаил Синицын/РИА Новости

Американский актер и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал охарактеризовал президента России Владимира Путина как величайшего мирового лидера современности. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — сказал Сигал.

Во время беседы актер также высказался о других политических деятелях. Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Сигал отметил, что, по его мнению, тот «остался тем, кем и был, — актером».

Комментируя деятельность президента США Дональда Трампа, он заявил, что американский лидер обладает собственным стилем. Однако подробно оценивать его работу не стал.

Кроме того, Сигал выразил мнение, что многие жители США и европейских стран имеют искаженное представление о России. По его словам, это связано с распространением ложной информации, которая влияет на восприятие страны за рубежом.

До этого американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм вспомнил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным на открытии собственной выставки в Гонконге. Он назвал Путина «хорошим другом» и сказал, что российский президент объяснил международную известность Ван Дамма тем, что «действия говорят громче слов».

Ранее профессор МГУ объяснил, зачем Путин назвал европейцев подсвинками.

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