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Общество

В Татарстане перевернулся междугородний автобус с 46 пассажирами

В Татарстане съехал в кювет и перевернулся автобус с 46 пассажирами
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Черемшанском районе Татарстана междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в «Максе».

По данным ведомства, в момент аварии в автобусе находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей. Дети в результате ДТП не пострадали. Пострадавших доставили в медсанчасть в Альметьевске.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Сообщение об аварии поступило в МЧС 11 июля в 01:25. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее МЧС показало фото с места смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе.

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