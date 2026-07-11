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Общество

В России предложили сделать выплату в 15 тыс. рублей на ребенка к школе

В ОП предложили сделать выплату в 15 тыс. рублей на ребенка к школе обязательной
Нина Зотина/РИА «Новости»

Выплата на подготовку к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, выплата должна быть федеральной. Однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку.

«То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье», — сказал заместитель секретаря ОП.

В июне сообщалось, что школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне или в период после 1 сентября, при этом ближе ко Дню знаний цены станут стремительно расти, иногда до 30-40%.

Директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого рассказал, что детям стоит покупать яркие школьные принадлежности, чтобы скрасить их учебные будни и добавить немного настроения. По его словам, цвет может оказать влияние на эмоциональное состояние школьника, в том числе помочь справиться с волнением, пробудить интерес к учебе и сделать школьную рутину веселее.

Ранее родителям объяснили, как подготовить будущего первоклассника к школе.

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