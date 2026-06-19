Родителям объяснили, как подготовить будущего первоклассника к школе

В летнее время у будущих первоклассников важно развивать речь и моторику. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

По его словам, стоит также сосредоточиться на их общем развитии через частые прогулки и игры.

«Хорошая игра лучше всего развивает ребенка. Возьмем тот же счет: конечно, если есть пристрастие, желание, можно освоить и таблицу умножения. Но если нет, не надо настаивать, а просто во время прогулок считать ступеньки или то, что особенно вызывает интерес, например автомобили определенных марок или цветов. Следует найти то, что нравится детям, потому что эмоциональная «подкладка» очень важна в обучении», — пояснил Снегуров.

Он призвал родителей не пытаться заставить ребенка читать и превращать это в обязанность, поскольку в этом случае у него может развиться отвращение к процессу и школе в целом. Лучше читать ему то, что понравится, и периодически предлагать делать это вместе или чередоваться. Для развития моторки подойдут лепка, работа с конструктором, игра с песком.

Учитель также посоветовал регулярно, но мягко вызывать детей на монологические выступления, например, после похода в интересное место, чтобы развивать речь.

Детский и подростковый психолог Надежда Резенова до этого говорила, что родителям не стоит торопиться отдавать ребенка младше семи лет в первый класс, поскольку в этом возрасте он не может выдерживать школьный темп и нагрузку.

Ранее сообщалось, что первоклассникам не будут ставить оценки за поведение.