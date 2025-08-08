На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему детям стоит покупать яркие школьные принадлежности

Специалист Кирьянов: детям стоит покупать яркие школьные принадлежности
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Детям стоит покупать яркие школьные принадлежности, чтобы скрасить их учебные будни и добавить немного настроения. Об этом РИАМО рассказал директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

По его словам, цвет может оказать влияние на эмоциональное состояние школьника, в том числе помочь справиться с волнением, пробудить интерес к учебе и сделать школьную рутину веселее. Он призвал обратить внимание на функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярию и другие школьные вещи.

«Такие школьные принадлежности — еще и способ самовыражения. Дети хотят чувствовать, что они индивидуальны, и даже блокнот с необычным дизайном может поддерживать эту идентичность. Яркая канцелярия помогает ребенку выделиться и чувствовать себя уверенно в новой социальной среде», — отметил Кирьянов.

Результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети (36,2%) опрошенных россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Остальные 8,9% затруднились с ответом.

Ранее в Минпросвещения напомнили, что не вводят единый стандарт школьной формы.

