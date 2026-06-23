Родителям объяснили, когда выгоднее покупать вещи к школе

Бизнес-коуч Карпычева: вещи к школе лучше покупать в июне или после 1 сентября

Школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне или в период после 1 сентября, при этом ближе ко Дню знаний цены станут стремительно расти, иногда до 30–40 процентов. Об этом «Москве 24» рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

По ее словам, родителям важно заранее решить, какую сумму они планируют выделить на закупки, а после разбить бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, мебель. Затем нужно установить лимит для каждой категории.

Если ребенок идет в школу не в первый раз, эксперт советует провести ревизию оставшихся предметов и оценить, в каком состоянии находятся канцелярские принадлежности и одежда.

«Еще один плюс заблаговременной подготовки к школьному сезону в том, что покупки не нужно совершать в ограниченный промежуток времени: можно походить по магазинам, сравнить цены и, возможно, найти те же самые вещи на маркетплейсах дешевле. Это порой помогает сохранить вплоть до половины бюджета по данной статье расходов», – подчеркнула Карпычева.

Директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов до этого говорил, что детям стоит покупать яркие школьные принадлежности, чтобы скрасить их учебные будни и добавить немного настроения. По его словам, цвет может оказать влияние на эмоциональное состояние школьника, в том числе помочь справиться с волнением, пробудить интерес к учебе и сделать школьную рутину веселее.

Ранее родителям объяснили, как подготовить будущего первоклассника к школе.