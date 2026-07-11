В Запорожской области предупредили о высокой активности дронов ВСУ

В Запорожской области наблюдается высокая активность беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Запорожье также работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Глава региона рекомендовал жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки. Также он напомнил о запрете на фото- и видеосъемки работы ПВО.

До этого подлет к Москве средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.

10 июля в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.