Ракетную опасность объявили в трех регионах

Режим ракетной опасности ввели в Московской, Орловской и Калужской областях. Об этом предупредила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионов в «Максе»

Местным жителям рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия. В случае нахождения на улице или в транспорте следует укрыться в здании, подземном переходе или парковке.

Кроме того в ведомстве напомнили о запрете фото- и видеосъемки работы средств противовоздушной обороны.

До этого режим ракетной опасности ввели в Тульской области.

Также на подлете к Москве средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.