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Общество

Названа дата возвращения жары в Москву

Синоптик Позднякова: жара вернется в Москву 10 июля
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Жаркая погода вернется в Москву в пятницу, 10 июля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в этот день город на некоторое время попадет в теплый сектор циклона. Температура поднимется до +25...27°C.

Позднякова добавила, что затем столица снова окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет неустойчивой.

До этого физиолог Нина Дуванова рассказала «Газете.Ru», что попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку — опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов.

Это провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце, что особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом, потому что может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока, заключила физиолог.

Ранее президент США заявил, что штормы приносят удачу в любой ситуации.

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