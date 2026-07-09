Надвигающийся на Москву из Калининграда шторм попал на фото из космоса

На столичный регион надвигается штормовой циклон, который накануне повалил деревья и повредил крыши домов в Калининградской области. Спутниковое фото атмосферного фронта опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан с высоты более 35 тыс. км спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М». Он запечатлел движение циклона, который с того времени уже успел добраться до Москвы.

Этот циклон вызвал в Калининградской области самый мощный шторм за последние полвека. Сильнее всего пострадала береговая зона курортного города Зеленоградска, где поднявшиеся волны смыли в море несколько недавно установленных пляжных кафе.

В Калининграде шквалистые порывы ветра повалили деревья и оборвали линии электропередачи, а также привели к повреждению нескольких домов и временной остановке движения транспорта.

По данным управления МЧС по Калининградской области, скорость порывов ветра при шторме достигала 34 км/час, а высота поднятых им волн — пяти метров.

Ранее была названа дата возвращения жары в Москву.