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Общество

Надвигающийся на Москву из Калининграда шторм попал на фото из космоса

«Роскосмос» показал фото идущего на Москву разрушительного балтийского шторма
Роскосмос

На столичный регион надвигается штормовой циклон, который накануне повалил деревья и повредил крыши домов в Калининградской области. Спутниковое фото атмосферного фронта опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан с высоты более 35 тыс. км спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М». Он запечатлел движение циклона, который с того времени уже успел добраться до Москвы.

Этот циклон вызвал в Калининградской области самый мощный шторм за последние полвека. Сильнее всего пострадала береговая зона курортного города Зеленоградска, где поднявшиеся волны смыли в море несколько недавно установленных пляжных кафе.

В Калининграде шквалистые порывы ветра повалили деревья и оборвали линии электропередачи, а также привели к повреждению нескольких домов и временной остановке движения транспорта.

По данным управления МЧС по Калининградской области, скорость порывов ветра при шторме достигала 34 км/час, а высота поднятых им волн — пяти метров.

Ранее была названа дата возвращения жары в Москву.

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