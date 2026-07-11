Синоптик рассказал о погоде на выходных в Москве

Синоптик Голубев: на выходных в Москве ожидается похолодание

На выходных в столице ожидается похолодание, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев РИА Новости.

По его словам, в субботу воздух прогреется до +26°C, в воскресенье похолодает до +21... +23°C.

«Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье: местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов», — поделился Голубев.

Он уточнил, что грозы в столице возможны в дневные часы, над городом пройдет холодный фронт.

Голубев добавил, что на следующей неделе в Москве температура постепенно поднимется с +21°C до +27°C.

9 июля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что улучшение погоды в столичном регионе ожидается не раньше второй половины июля.

Также Татьяна Позднякова предупредила, что 11 и 12 июля, в Москве ожидается дождливая погода, однако дожди не будут сильными. При этом синоптик уточнила, что экстремальные события до конца недели не ожидаются. В выходные столичный регион, по словам синоптика, будет находиться под влиянием системы объединённых циклонов.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели.