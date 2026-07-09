Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

Синоптик Позднякова: облачная погода ожидается в Москве до конца недели

До конца этой недели в Москве будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 10 июля, ожидаются теплые воздушные массы, максимальная температура воздуха достигнет +24...+26°C.

«В выходные в ночные часы сохранится температура на уровне +16...+18°C, а днем - +24...+26°C. Ветер будет преобладать восточный», — пояснила Позднякова.

Синоптик добавила, что суббота, 11 июля, может стать самым теплым днем на этой неделе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в четверг, 9 июля. По его словам, в Москве и по области будет преобладать облачная погода, прошумят скоротечные дожди, ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду, порывистый.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице в этот день ожидается +21°C, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах ожидается слишком жаркая погода.