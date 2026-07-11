На Кубе вновь вышла из строя национальная энергосистема

Национальная энергосистема Кубы вновь отключилась спустя несколько дней после предыдущего блэкаута. Об этом в соцсети X сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).

«Полное отключение национальной энергосистемы», — говорится в заявлении.

О сроках восстановления энергосистемы не сообщается.

На прошлой неделе на Кубе возникли масштабные сбои с электроснабжением после аварии на подстанции в Гаване.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия находится в диалоге с руководством Кубы на фоне энергетической блокады со стороны США.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.