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Автомобили

С машинами внутри: в Подмосковье сгорел большой автосервис

В Подмосковье пожар уничтожил автосервис площадью 800 квадратных метров

Пожарные Подмосковья локализовали возгорание в автосервисе. К прибытию пожарно-спасательных подразделений деревянно-каркасное здание автосервиса горело по всей площади в 600 кв. м, сообщает Telegram-канал «МЧС Московской области».

Помимо основного строения, огонь также распространился на пристройку площадью 200 кв. м. Общая площадь пожара составила 800 кв. м.

На кадрах видеоролика, опубликованного Telegram-каналом, видно, что огонь уничтожил несколько машин, находившихся на ремонте.

До этого кроссовер сбил дорожный знак, едва не наехав на пешеходов, и поехал дальше.

Во Владимире водитель кроссовера не справился с управлением при выполнении разворота и наехал на стоящий на тротуаре столб с дорожными знаками и пешеходным светофором.

Автомобиль во время маневра поначалу ехал на пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, но ситуация пошла по другому сценарию, благодаря чему никто из людей не пострадал. Не выходя из машины, автомобилист сдал назад и поехал дальше.

Ранее россиянам начали предлагать кроссовер Changan за 2,4 млн рублей.

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