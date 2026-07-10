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Общество

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге

МЧС Петербурга: пожар площадью 600 кв. метров в ангаре ликвидировали
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Пожар в ангаре в Металлострое в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

«В ангаре размером 12х50 метров происходило горение по всей площади. <…> В 15:34 мск пожар ликвидирован», — рассказали спасатели.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению объекта привлекали от МЧС 8 единиц техники и 36 человек личного состава, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось о локализации пожара.

Накануне в театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени. Для тушения были привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

7 июля крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга. По данным Главного управления МЧС по городу, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляла 500 кв. метров.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

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