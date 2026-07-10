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Общество

На ЗАЭС рассказали о проблемах с поставками топлива из-за ударов ВСУ

Яшина: доставка топлива для генераторов на ЗАЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
AP

Поставки топлива для дизель-генераторов на Запорожскую АЭС затруднены из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

«В связи с тем, что ВСУ активно обстреливают и минируют дороги как около Энергодара, так и в регионе в целом, существуют сложности с доставкой грузов, в том числе, топлива», — сказала она.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют 50% от необходимого объема. Руководитель госкорпорации также отмечал, что конца с апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

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