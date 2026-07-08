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Армия

В России арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных

СК: арестованы четверо украинцев по делу о расстреле военных на ЗАЭС
Павел Лисицын/РИА Новости

Следственный комитет России сообщил о задержании и аресте четырех граждан Украины, которых обвиняют в расстреле троих российских военнослужащих на территории Запорожской атомной электростанции в 2022 году.

В пресс-службе СК РФ заявили, что в мае текущего года были задержаны, а затем заключены под стражу Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. По версии следствия, в 2022 году они расстреляли трех российских военнослужащих на территории Запорожской АЭС.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

До этого житель Харьковской области рассказал, как украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли группу гражданских в регионе, которая пыталась перейти линию фронта в сторону украинских позиций с национальными флагами.

По словам очевидца, после произошедшего многие местные жители пересмотрели свое отношение к ситуации и приняли решение остаться на территории, находившейся под контролем России.

Ранее иностранный журналист заявил, что военный ВСУ расстрелял автомобиль с его коллегой.

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