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Политика

В «Росатоме» заявили о резкой эскалации ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Лихачев: с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ, передает пресс-служба госкорпорации.

«Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям», — сказано в сообщении.

10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

В конце июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о завершении локального режима тишины, который был введен для проведения ремонтных работ на ЛЭП «Днепровская». Режим действовал с 5 июня, его целью было восстановление одной из двух высоковольтных линий, поврежденных в результате предыдущей атаки дронов. По словам Яшиной, согласованный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился 23 июня.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

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