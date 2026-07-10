Песков заявил о чрезвычайной опасности атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) эскалирует ситуацию, что чрезвычайно опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, она чрезвычайно опасна», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

В конце июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о завершении локального режима тишины, который был введен для проведения ремонтных работ на ЛЭП «Днепровская». Режим действовал с 5 июня, его целью было восстановление одной из двух высоковольтных линий, поврежденных в результате предыдущей атаки дронов. По словам Яшиной, согласованный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился 23 июня.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.