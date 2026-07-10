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Бизнес

В «Ростатоме» рассказали о запасах топлива на ЗАЭС

Лихачев: запаса дизельного топлива на ЗАЭС хватит на 11 дней автономной работы
Алексей Никольский/РИА Новости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют половину от необходимого объема. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день запасы дизтоплива — примерно на 50% этих мощностей», — сказал Лихачев по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Он уточнил, что при таком объеме станция может проработать в автономном режиме около 11 суток.

До этого глава «Росатома» обретил внимание на то, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее на ЗАЭС сообщили о завершении режима тишины.

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