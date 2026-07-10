В «Ростатоме» рассказали о запасах топлива на ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют половину от необходимого объема. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день запасы дизтоплива — примерно на 50% этих мощностей», — сказал Лихачев по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Он уточнил, что при таком объеме станция может проработать в автономном режиме около 11 суток.

До этого глава «Росатома» обретил внимание на то, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он также добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее на ЗАЭС сообщили о завершении режима тишины.