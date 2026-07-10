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Общество

Туристы сорвались с потухшего вулкана в Кабардино-Балкарии

Mash: двое туристов сорвались с пика МНР в Кабардино-Балкарии
Артур Лебедев/РИА Новости

Двое туристов сорвались с пика МНР (Монгольской Народной Республики) в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, путешественники передвигались связкой. Один из них споткнулся и потащил за собой второго.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Пик МНР — потухший вулкан с тремя вершинами высотой 3810 метров. Он находится в горной системе Эльбруса.

В июле в Хакасии спасатели эвакуировали 39-летнего туриста из Кемеровской области, который получил травмы во время одиночного похода в горах Аскизского района. Мужчина решил сократить маршрут, поскользнулся на снежнике и сорвался с высоты. Несмотря на травмы, он сумел добраться до приюта «Высокогорный», где ему оказали первую помощь и вызвали спасателей.

В этом же месяце в Пермском крае женщины упали с горы, одна из них не выжила. Россиянки в возрасте 45 и 46 лет организовали себе сплав по реке Чусовая. Там они поднялись на Желтый камень, чтобы сделать эффектное фото. В результате младшая участница похода сорвалась со скалы.

Ранее в Крыму турист сорвался с высоты на горе Сокол.

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