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Общество

Турист сорвался с высоты в горах Хакасии и ждал помощи несколько дней

Турист из Кузбасса пострадал в горах Хакасии, сорвавшись с высоты
МЧС России

В Хакасии спасатели эвакуировали 39-летнего туриста из Кемеровской области, который получил травмы во время одиночного похода в горах Аскизского района. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, мужчина решил сократить маршрут, поскользнулся на снежнике и сорвался с высоты. Несмотря на травмы, он сумел добраться до приюта «Высокогорный», где ему оказали первую помощь и вызвали спасателей.

Из-за плохой погоды вылет откладывался несколько дней. В итоге сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 доставили пострадавшего в Абакан, где его передали врачам.

До этого в Пермском крае женщины решили сфотографироваться и рухнули со скалы. 45-летняя женщина поскользнулась и сорвалась первой, вторая участница сплава при попытке помочь пострадавшей также упала в воду и получила травму головы. Ее госпитализировали, ее подруга не выжила.

Ранее четырех альпинистов, застрявших в горах из-за медведя, эвакуировали с помощью вертолета.

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