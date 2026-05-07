В Крыму турист сорвался с высоты на горе Сокол

Турист попал в больницу после похода в Крыму. Об этом сообщает «Крым Информ».

Инцидент произошел в момент, когда альпинист отправился на гору Сокол. В какой-то момент он сорвался с высоты около шести метров. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В результате россиянин получил открытый перелом левого голеностопного сустава. Чтобы добраться до туриста, спасателям пришлось идти самостоятельно.

«На месте ему оказали первую помощь: наложили жгут, зафиксировали травмированную конечность шиной», – сообщается в публикации.

После этого его спустили к машине скорой. Для этого специалисты использовали альпинистское снаряжение.

