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Общество

В Пермском крае женщины решили сфотографироваться с рухнули со скалы

В Пермском крае девушка не выжила после падения со скалы
Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае женщины упали с горы, одна из них не выжила. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, россиянки в возрасте 45 и 46 лет организовали себе сплав по реке Чусовая. Там они поднялись на Желтый камень, чтобы сделать эффектное фото.
В результате младшая участница похода сорвалась со скалы.

«Вторая участница сплава при попытке помочь своей знакомой также упала в воду и получила травму головы», – сообщается в публикации.

Женщину госпитализировали, ее подруга не выжила.

На данный момент следователи проводят проверку по факту произошедшего. Специалисты проводят все необходимые экспертизы.

До этого в Кузбассе спасли мужчину, который отправился в поход. Он сорвался со скалы и повис над рекой. Это заметили местные жители и вызвали спасателей.
В результате россиянина сняли и передали медикам. Те госпитализировали пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Приангарье ребенок и двое мужчин пропали при сплаве по реке.

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