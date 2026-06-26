В Красноярске загорелся склад на площади 1,5 тысяч «квадратов»

В Красноярске загорелся склад — огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС в «Максе».

Уточняется, что речь идет о складе на улице Калинина.

«Привлекаются 43 человека, 16 единиц техники. Пожар разбит на два боевых участка. Один направлен на тушение огня, второй — на защиту соседних строений», — говорится в сообщении.

Известно, что изначально площадь пожара составляла 600 «квадратов». На данный момент специалистам удалось локализовать возгорание.

Работы по ликвидации продолжаются. К тушению привлечен пожарный поезд, добавили в ведомстве.

11 июня в В Заельцовском районе Новосибирска было успешно ликвидировано открытое возгорание на складе, где хранилась пластиковая продукция. Площадь возгорания составила 1,75 тыс. «квадратов». Сложности в тушении возникли из-за особенностей конструкции склада, а также наличия внутри помещения баллонов с пропаном и кислородом. Кроме того, пенный утеплитель, который быстро воспламеняется, способствовал распространению огня.

Ранее в Ставропольском крае загорелся 200-летний храм.