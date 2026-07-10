Спасатели локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге

Спасатели локализовали пожар в Ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Северной столицы.

«В ангаре размером 12 на 50 метров происходит горение по всей площади. В 14:12 [мск]ранг пожара [был] повышен до номера 1-бис. В 14:55 [мск] пожар локализован, [объявлена] ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1», — говорится в сообщении.

Накануне в театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени. Для тушения были привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

7 июля крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга. По данным Главного управления МЧС по городу, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляла 500 кв. метров.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.