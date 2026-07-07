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Общество

В Петербурге загорелся крупный ангар

МЧС: в Петербурге пожар в ангаре охватил 500 квадратных метров
Shutterstock

Крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

По данным ведомства, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Из-за угрозы распространения пламени на соседний ангар, а также неудовлетворительного водоснабжения в 07:17 пожару был присвоен третий ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 39 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

На днях спасатели потушили масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. Изначально огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, позднее площадь увеличилась до 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло из-за разгерметизации баллона с газом. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

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