Синоптик рассказала, дойдет ли до Москвы опасный калининградский шторм

Позднякова: на Москву обрушатся ливни и грозы, но не калининградский шторм

В предстоящие выходные на Москву обрушатся дожди с грозами, сильный ветер и град. За два дня выпадет половина месячной нормы осадков, однако опасения по поводу того, что до столицы дойдет калининградский шторм, не подтвердятся, заверила в беседе с НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Калининградский шторм до нас не дойдет. Холодный фронт, который пересекал регион, поднял волну, вызвал усиление ветра, но это особенность приморской погоды», — отметила синоптик.

Сейчас, по ее словам, в европейской части страны погоду формирует циклон, который разделяет Московскую область на две части – север попал под влияние атмосферного фронта, в то время как на юге установилась относительно комфортная погода. На сегодня Позднякова спрогнозировала москвичам до +25-26 градусов, отметив, что в западных районах будут идти сильные дожди, местами – с грозами и мелким градом. Ветер усилится до 12-17 м/с.

В выходные такая погода сохранится из-за влияния атмосферного фронта – ожидаются сильные дожди. Температура воздуха в воскресенье, 12 июля, не поднимется выше +20 градусов. Всего за два выходных дня в столичном регионе может выпасть половина месячной нормы осадков – до 40 мм, предупредила Позднякова.

Улучшаться погода начнет ориентировочно во второй половине дня 14 июля, когда на нее перестанет влиять циклон, пообещала синоптик. Погоду будет определять уже гребень антициклона, заключила специалист.

Напомним, накануне «Роскосмос» опубликовал снимок, на котором видно, как на столичный регион надвигается штормовой циклон, который накануне повалил деревья и повредил крыши домов в Калининградской области. В госкорпорации уточнили, что снимок был сделан с высоты более 35 тыс. км спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М». Он запечатлел движение циклона, который с того времени уже успел добраться до Москвы.

Этот циклон вызвал в Калининградской области самый мощный шторм за последние полвека. Сильнее всего пострадала береговая зона курортного города Зеленоградск, где поднявшиеся волны смыли в море несколько недавно установленных пляжных кафе.

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