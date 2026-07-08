В Калиниградской области произошел самый мощный за 50 лет шторм

SHOT: мощнейший за 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области

В Калининградской области мощнейший за последние 50 лет шторм разрушил пляж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе, некоторые из которых даже не успели открыться к туристическому сезону. Как пишет SHOT, в самом Калининграде из-за штормового ветра падают деревья, оказались повреждены линии электропередачи, а на нескольких улицах затруднено движение транспорта.

Непогода обрушилась на Калининградскую область в ночь на 8 июля. По данным МЧС, порывы западного и северо-западного ветра местами достигают 34 м/с, а высота волн в Балтийском море — до пяти метров. Накануне в регионе ввели режим повышенной готовности, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Жителям и туристам рекомендовали не выходить на пляжи и набережные, а также воздержаться от выхода в море на маломерных судах. Однако, несмотря на шторм, на побережье заметили двоих кайтсерферов, которые решили воспользоваться стихией и вышли кататься.

26 июня на побережье Сочи очевидцы засняли мощный смерч, пронесшийся над морем вблизи береговой линии. На кадрах оказалась запечатлена огромная воронка, уходящая в небо.

Ранее жителей Кубани предупредили о шторме с градом и порывами ветра до 25 м/с.