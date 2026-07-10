В Башкирии смерч оборвал ЛЭП и оставил без света жителей деревни

SHOT: смерч сорвал кровли с домов и оставил без света деревню в Башкирии

Жители одной из деревень в Башкирии остались без света из-за мощного смерча. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, стихия разбушевалась в Учалинском районе. Смерч сорвал кровлю с нескольких домов, а также оборвал линию электропередачи (ЛЭП).

«Целая деревня временно осталась без света, еще восемь домов — без газа», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что на места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб. Власти призвали жителей отказаться от поездок, если в них нет острой необходимости, и не приближаться к оборванным проводам.

«Смерч в Башкирии сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону Центральной России. Он принесет непогоду в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области», — подчеркивается в тексте.

Эксперты предупредили, что во время прохождения грозового фронта могут образоваться новые смерчи.

9 июля корпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. В тот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что условий для формирования смерча в Москве на 10 июля не прогнозируется. Специалист пояснила, что смерчи образуются, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео смерч.