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Общество

В Москве десятки человек эвакуировали из бизнес-центра из-за подозрительного предмета

Shot: во Внуково более 100 человек эвакуировали из бизнес-центра из-за сумки
Telegram-канал SHOT

В Москве людям пришлось экстренно покинуть бизнес-центр во Внуково из-за странного предмета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, подозрительную сумку нашли в отделении МФЦ. Как рассказали очевидцы, внутри якобы что-то пикало. После того, как об этом стало известно, из здания эвакуировали более 100 человек.

«Сотрудники и посетители бизнес-центра на Центральной улице сейчас находятся возле здания. На место едут саперы», – сообщается в публикации.

Отмечается, что помимо МФЦ внутри находятся такие заведения как фитнесс-клуб, магазин и другие.

До этого на другой локации в Москве, на Цветном бульваре, обнаружили подозрительные предметы. Около местного цветочного магазина кто-то оставил две гранаты. В результате эвакуировали 35 человек, в том числе и детей.

Также в Москве в конце июня проводили эвакуацию из-за ракетной опасности в МИЭТ. Всех находившихся в институте в этот момент попросили отправиться в укрытия.

Ранее рядом с Пушкинским музеем в Москве обнаружили подозрительный предмет.

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