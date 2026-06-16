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Общество

В центре Москвы около магазина обнаружили две гранаты

112: в Москве здание эвакуировали из-за найденных около магазина гранат
Сергей Бобылев/РИА Новости

В центре Москвы обнаружили подозрительные предметы. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на Цветном бульваре. По данным Telegram-канала, около одного из магазинов нашли две гранаты.

В результате из здания, у которого это произошло, эвакуировали 35 человек, среди них – трое детей. На место вызвали саперов, которые проверят предметы и выяснят, опасны ли они для окружающих.

«По предварительным данным, находки могут оказаться страйкбольными гранатами», – сообщается в публикации.

По данным РЕН ТВ, магазин оцепили.

До этого на северо-востоке Москвы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной Войны. Во время осмотра на предмете обнаружили следы коррозии. После обнаружения специалисты провели все необходимые мероприятия, чтобы обезопасить местных жителей.

Другой снаряд той же эпохи нашли в Калмыкии. Дети отнесли его в музей. Там его осмотрели и сделали вывод, что взорваться он не может.

Ранее москвичка нашла в квартире пакет с гранатами во время уборки.

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