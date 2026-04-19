В центре Москвы обнаружили подозрительный предмет, людей эвакуировали

РЕН: рядом с Пушкинским музеем в Москве обнаружили подозрительный предмет

В центре Москвы рядом с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Рядом с Пушкинским музеем на Волхонке работают экстренные службы. Людей эвакуируют группами», — говорится в сообщении.

Подробностей о произошедшем не приводится, на момент публикации комментария от правоохранителей не было.

Другой случай произошел в марте. Жилой дом на Авангардной улице в Москве был оцеплен в связи с обнаружением предмета, похожего на гранату. В здании находится отделение оператора доставки документов и грузов СДЭК, в котором нашли посылку с похожим на взрывное устройство предметом.

В том же месяце на парковке возле жилого дома на улице Мусы Джалиля в столице нашли подозрительный предмет. По данным Telegram-канала Mash, местный житель заметил странный сверток, когда на машине выезжал со стоянки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, стражи порядка оцепили территорию.

Ранее в Чите оцепили здание школы.