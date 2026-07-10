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Общество

Эксперт рассказал о возможности оформить больничный после увольнения

Доцент Балынин: больничный после увольнения можно оформить в течение 30 дней
Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней. Об этом доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в случае оформления подобного больничного, его размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года независимо от стажа работы.

Балынин добавил, что три дня болезни гражданину оплачивает его бывший работодатель, а все следующие - Социальный фонд России.

До этого ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ульяна Махова рассказала, что оформление больничного при профессиональном выгорании само по себе не поможет, поскольку не устранит причины состояния — например, перфекционизм, неумение отказывать и неблагоприятную рабочую среду.

Махова добавила, что выгорание связано с ростом цинизма, снижением концентрации и увеличением числа ошибок. При этом его причины зависят не только от работодателя, но и от взаимодействия условий труда с особенностями личности.

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