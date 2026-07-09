Россиянам объяснили, почему больничный не поможет с профессиональным выгоранием

Оформление больничного при профессиональном выгорании само по себе не поможет, поскольку не устранит причины состояния — например, перфекционизм, неумение отказывать и неблагоприятную рабочую среду. Об этом заявила ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ульяна Махова в разговоре с ТАСС.

По ее словам, отдых в течение нескольких недель может снизить усталость, но после возвращения к прежним условиям высок риск повторного выгорания. Специалист отметила, что выгорание не является самостоятельным заболеванием, однако может способствовать развитию других проблем со здоровьем.

Махова добавила, что выгорание связано с ростом цинизма, снижением концентрации и увеличением числа ошибок. При этом его причины зависят не только от работодателя, но и от взаимодействия условий труда с особенностями личности.

До этого сообщалось, что ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишут «Доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию.

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