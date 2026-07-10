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Общество

В Испании при лесном пожаре не выжили 12 человек

В испанской Альмерии 12 человек не выжили из-за лесного пожара
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере 12 человек стали жертвами лесного пожара в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Тела обнаружили в поселке в муниципалитете Бедар, некоторые из них нашли внутри охваченных пламенем автомобилей. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Андалусии Антонио Санс назвал пожар самым разрушительным в регионе на сегодняшний день. Уровень опасности пожара был повышен до второго.

По данным телеканала, для тушения огня привлекли около 150 человек, около тысячи жителей эвакуированы. Уточняется, что служба 112 обработала более 150 звонков от очевидцев, которые сообщили, что причиной возгорания стала упавшая линия электропередачи.

1 июля стало известно, что аномальная жара в июне в Испании могла стать причиной летального исхода более тысячи человек. Этот показатель стал вторым по величине с начала ведения статистики в 2015 году. Наибольшее число случаев было зафиксировано в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожарные неделю не могут потушить возгорание на свалке.

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